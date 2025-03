Risveglio con la neve a Valbondione. A Maslana stambecchi sul manto bianco - Il video

La prima domenica di primavera 2025 si presenta ancora all’insegna della instabilità non solo in Bergamasca ma su tutta la Penisola - come spiegano gli esperti di 3BMeteo – con precipitazioni sparse, anche sotto forma di acquazzone, specie al Centro-Nord. Neve sulle Alpi dai 1200-1400m. Maggiore variabilità al Sud con qualche precipitazione nella prima parte del giorno. Temperature in lieve rialzo, punte di 25°C al Sud.