Ritrovato Gigi Lovato all’alba di domenica: era in ospedale a Vimercate

Una buona notizia: all’alba di domenica 3 marzo è stato ritrovato all’ospedale di Vimercate Luigi «Gigi» Lovato», residente alla Grumellina. Del 55enne si erano perse le tracce venerdì sera come aveva raccontato la sorella Angela nel disperato appello per ritrovarlo. «Mio fratello è uscito venerdì alle 21,30 dal Pronto soccorso dell’ospedale di Seriate, dove era andato alle 15 perché stava male, e non è più tornato a casa. Siamo preoccupati, non ha con sé neanche le medicine che prende, se qualcuno lo vede avvisi i carabinieri».

A mettere in allarme Angela sono stati i numerosi amici di Gigi: «I suoi amici mi hanno avvisato perché non riuscivano più a contattarlo e stamattina (ieri, ndr) sono andata a casa sua, ma i vicini mi hanno detto che non è tornato a dormire. Ho chiamato gli ospedali scoprendo che era stato al “Bolognini” e stamattina (ieri, ndr) un uomo ha trovato il suo telefono in via Quarenghi e lo ha portato in un bar, dove sono andata a recuperarlo. Ho presentato denuncia ai carabinieri, speriamo di ritrovarlo sano e salvo».