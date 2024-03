Scomparso, si cerca Gigi Lovato: «Aiutateci a ritrovarlo»

C’è apprensione a Bergamo per Luigi «Gigi» Lovato, 55 anni, residente alla Grumellina. «Mio fratello – racconta la sorella Angela – è uscito venerdì 1° marzo alle 21,30 dal pronto soccorso dell’ospedale di Seriate, dove era andato alle 15 perché stava male, e non è più tornato a casa. Siamo preoccupati, non ha con sé neanche le medicine per le sue cure, se qualcuno lo vede avvisi i carabinieri».

«È alto 1,73, 90 chili, occhi verdi e una cicatrice da appendicite sul fianco destro. I suoi amici mi hanno avvisato perché non riuscivano più a contattarlo e stamattina (sabato 2 marzo, ndr) sono andata a casa sua, ma i vicini mi hanno detto che non è tornato a dormire. Ho chiamato gli ospedali scoprendo che era stato al Bolognini e stamattina un uomo ha trovato il suo telefono in via Quarenghi e lo ha portato in un bar, dove sono andata a recuperarlo. Ho presentato denuncia ai carabinieri, speriamo di ritrovarlo sano e salvo».