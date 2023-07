Rondò dell’A4, nuova modifica sull’asse: chiude la bretella da Colognola alle valli

Sarà solo per due settimane, ma la chiusura dell’ennesima strada d’accesso per il centro città attorno al rondò dell’A4, renderà ancora più cervellotico il percorso che già da tempo è disseminato d’interruzioni e deviazioni su percorsi alternativi. Stavolta toccherà alla bretella che si stacca dall’asse interurbano dopo il sottopasso di Colognola per collegarsi con la circonvallazione Paltriniano (per intenderci, verso il maxi rondò di Campagnola). Il collegamento sarà chiuso dal 24 luglio al 7 agosto per consentire lo svolgimento dei lavori delle imprese Suardi e Bergamelli impegnate nel ridisegnare completamente la viabilità all’uscita dell’autostrada.

Bretella divisa in due: una rivoluzione

Nella versione finale, a un certo punto questa bretella si dividerà in due: a destra si confermerà il collegamento con la circonvallazione verso la via delle Valli, mentre a sinistra sarà realizzata una nuova strada che porterà direttamente su via Autostrada, in direzione del centro. Una rivoluzione rispetto al passato, per chi dall’asse interurbano è diretto in città, perché non si dovrà più impegnare il rondò fuori dal casello. La chiusura delle prossime due settimane è stata decisa nell’ambito del tavolo di coordinamento aperto tra Comune, Provincia, direzione dei lavori, Polizia locale, Polizia stradale e imprese che monitora le deviazioni e la distribuzione del traffico nell’area circostante.

Si tratta di una scelta quasi obbligata per allargare la sede stradale e prolungare il sottopasso esistente senza impattare troppo sulla circolazione; lasciare aperta la strada avrebbe implicato ulteriori deviazioni, creando disagi e rischiando di allungare i tempi, che invece a oggi sono in linea con il cronoprogramma, che prevede la fine dei lavori a luglio 2024 . Si lavorerà anche di notte, mentre in autostrada i pannelli luminosi consiglieranno l’uscita di Seriate per raggiungere l’aeroporto (per chi proviene da Venezia), decongestionando così il traffico nella zona del casello. Questo, confermano dalla direzione lavori, è l’assetto più critico per il traffico. Arrivarci in estate su due anni di cantiere è comunque un segnale di attenzione nei confronti degli utenti della strada, che tra settembre e ottobre potranno percorrere il nuovo collegamento sopraelevato (oggi in costruzione) tra la circonvallazione e l’asse interurbano in direzione di Curno.

Le alternative

Intanto però da lunedì 24 gli automobilisti dovranno fare i conti con una nuova chiusura: per due settimane il collegamento tra l’ex SS 671 e la circonvallazione, come detto, sarà chiuso e così anche la possibilità di raggiungere più in fretta il centro città dal rondò di Campagnola verso via San Giovanni Bosco. In compenso si aprirà temporaneamente una nuova possibilità, con l’apertura al traffico della Ztl di via per Orio. Attraversando il quartiere di Campagnola, si potrà comunque raggiungere il rondò e proseguire verso il centro, oppure – svoltando a destra – imboccare la circonvallazione verso la via delle Valli. Altra opzione, è quella di utilizzare la bretella che porta in via Zanica partendo dallo svincolo di Campagnola-Orio al Serio dell’asse interurbano. Più cervellotica, volendo evitare di attraversare Campagnola, è l’ipotesi d’imboccare di nuovo l’asse interurbano per uscire allo svincolo dell’A4 e risalire verso la circonvallazione. Il consiglio, per chi proviene da Curno ed è diretto in città, è di uscire a Colognola e proseguire in via San Bernardino, oppure addirittura di abbandonare l’asse interurbano all’altezza di Longuelo e proseguire sulla Briantea. Le alternative ci sono, ma bisognerà pensarci per tempo, per evitare deviazioni ancora più lunghe. C’è di buono che in queste settimane di caldo torrido il traffico è molto più alleggerito rispetto al solito e anche i disagi si preannunciano più contenuti.

Lavori su più fronti