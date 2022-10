Rondò delle Valli: ecco piloni e rampe, sovrappasso pronto per marzo - Foto

Smontate le impalcature che sono servite per la costruzione dei piloni sui quali poggeranno le tre campate, la sagoma del nuovo sovrappasso al rondò delle valli è ancora più nitida. Passando in auto, non serve più tanta fantasia per capire quale sarà il tracciato della nuova strada sopraelevata che consentirà di scavallare la rotatoria. Le due rampe – quella che sale da via Cesare Correnti e quella che scende lungo la via delle Valli – sono ben visibili già da qualche settimana e ora anche i due piloni alti 30 metri che sorreggeranno il ponte sono completati. Ci vorranno ancora quattro mesi di lavoro per liberare la zona dal cantiere; a marzo, come da cronoprogramma, la struttura che collegherà l’ultimo tratto di strada provinciale della Valle Seriana con la circonvallazione delle valli sarà finalmente percorribile.