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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 25 Maggio 2026

Rosa Camuna 2026, Bergamo protagonista: tra i premiati Garattini, Mocchi, Ragazzi On The Road e il portiere Pizzaballa

IN REGIONE. Bergamo protagonista alla Festa della Lombardia 2026: tra i premiati con la Rosa Camuna ci sono Chiara Mocchi, Ragazzi On The Road APS e Silvio Garattini. Menzioni anche per Kika Mamoli e Arnaldo Minetti, Associazione Giovani Idee, Gianmario Lesmo e Pier Luigi Pizzaballa.

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Redazione Web
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Rosa Camuna 2026, Bergamo protagonista: tra i premiati Garattini, Mocchi, Ragazzi On The Road e il portiere Pizzaballa
Tra i premiati anche Ragazzi On The Road

Bergamo

Bergamo sarà tra le grandi protagoniste della Festa della Lombardia 2026, in programma venerdì 29 maggio a Milano, con la consegna dei Premi Rosa Camuna, la più alta onorificenza attribuita da Regione Lombardia. Tra i nomi scelti figurano diverse personalità e realtà bergamasche, a conferma del peso del territorio nel panorama regionale per impegno civile, cultura, ricerca, sport e solidarietà.

Rosa Camuna 2026, Bergamo protagonista: tra i premiati Garattini, Mocchi, Ragazzi On The Road e il portiere Pizzaballa
Chiara Mocchi
Rosa Camuna 2026, Bergamo protagonista: tra i premiati Garattini, Mocchi, Ragazzi On The Road e il portiere Pizzaballa
Ragazzi On The Road
Rosa Camuna 2026, Bergamo protagonista: tra i premiati Garattini, Mocchi, Ragazzi On The Road e il portiere Pizzaballa
Silvio Garattini

La cerimonia si terrà alle 11 in Sala Biagi, in piazza Città di Lombardia. A consegnare i riconoscimenti saranno il presidente della Regione, Attilio Fontana, e il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani. Complessivamente il Consiglio regionale ha valutato 220 candidature, assegnando 5 Premi Rosa Camuna e 10 menzioni, ai quali si aggiungono i premi speciali, tematici e le menzioni attribuiti dal presidente Fontana.

Tra i Premi Rosa Camuna del Consiglio regionale spiccano due riconoscimenti legati alla Bergamasca. Il primo va a Chiara Mocchi, indicata tra le cinque eccellenze premiate. Il secondo a Ragazzi On The Road APS, associazione bergamasca conosciuta per il suo impegno educativo e sociale, in particolare nei percorsi di sensibilizzazione rivolti ai giovani.

Bergamo è rappresentata anche tra i Premi speciali del Presidente con un nome di rilievo internazionale: Silvio Garattini, farmacologo e fondatore dell’Istituto Mario Negri, figura centrale della ricerca scientifica italiana. Il suo riconoscimento rientra tra quelli attribuiti direttamente dal presidente Fontana, accanto alla ballerina Nicoletta Manni.

Rosa Camuna 2026, Bergamo protagonista: tra i premiati Garattini, Mocchi, Ragazzi On The Road e il portiere Pizzaballa
Pier Luigi Pizzaballa
(Foto di Magni Paolo Foto)

Numerose anche le menzioni con radici bergamasche. Il Consiglio regionale ha indicato Kika Mamoli e Arnaldo Minett i, alla memoria, l’Associazione Giovani Idee e Gianmario Lesmo. Tra le menzioni del Presidente compare invece Pier Luigi Pizzaballa, storico portiere bergamasco, nome amatissimo dagli appassionati di calcio e simbolo di un’epoca sportiva.

«Il Premio Rosa Camuna rappresenta un momento di grande valore istituzionale e simbolico — ha sottolineato il presidente Attilio Fontana — nel quale riconosciamo l’impegno e il talento di persone e realtà che, in diversi ambiti, contribuiscono ogni giorno a rendere grande la Lombardia». Per il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, i premiati sono espressione di «una Lombardia dinamica e solidale», capace di unire accoglienza, dedizione al lavoro, innovazione e competenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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