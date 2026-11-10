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Cronaca / Bergamo Città Martedì 10 Novembre 2026

Ruba merce per 650 euro al supermercato: arrestata una donna di 55 anni

IL FURTO. La donna, residente fuori provincia, avrebbe utilizzato un paio di forbici per rimuovere i dispositivi antitaccheggio. Per lei disposto il divieto di dimora a Bergamo e provincia.

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Ruba merce per 650 euro al supermercato: arrestata una donna di 55 anni
I controlli della Polizia di Bergamo

Aveva sottratto prodotti per quasi 650 euro da un supermercato cittadino, utilizzando presumibilmente un paio di forbici per eludere i sistemi antitaccheggio. Una donna di 55 anni, residente fuori provincia e con precedenti di polizia anche per reati analoghi, è stata arrestata dalla Polizia di Stato di Bergamo per furto aggravato nel pomeriggio di domenica 8 novembre.

Fermata dopo aver superato le casse

A bloccare la donna è stato il responsabile del supermercato, che l’ha intercettata subito dopo il superamento delle casse. La 55enne aveva con sé numerosi prodotti prelevati dagli scaffali e non pagati, per un valore complessivo di 649,04 euro.

Gli agenti intervenuti hanno ricostruito le modalità del furto. La donna ha consegnato spontaneamente un paio di forbici con le punte curve, che sarebbero state utilizzate per tagliare le etichette antitaccheggio e danneggiare uno zaino. Quest’ultimo presentava un foro proprio nel punto in cui, secondo i dipendenti, era stata applicata una placchetta di sicurezza.

Arresto convalidato, divieto di dimora in provincia

Oltre all’arresto per furto aggravato, la 55enne è stata denunciata per porto di oggetti atti a offendere. Nella mattinata di lunedì 9 novembre, il giudice ha convalidato l’arresto durante l’udienza per direttissima, disponendo nei confronti della donna il divieto di dimora a Bergamo e nell’intera provincia.

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