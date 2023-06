«Sab», la street art colora la Capitale con sei opere sui campi da basket - Foto

«L’idea è che questo vortice di energia è l’espressione della nostra natura, è la cura, non solo di uno dell’altro, ma anche come via di conoscenza e comprensione di ciò che accade attorno e dentro di noi». Viene presentata così l’opera di street art «Kura» che l’artista Ale Senso ha realizzato sul campo di street ball nel parco Don Seghezzi del Villaggio degli Sposi.