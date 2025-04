Sabato 26 aprile l’ultimo saluto a Roy nella «sua» Loreto. Gli amici: «Un ragazzo d’oro»

Saranno celebrati sabato 26 aprile alle 15 nella chiesa parrocchiale della «sua» Loreto i funerali di Roy Caleb Soliz Omonte, il magazziniere 22enne che il giorno di Pasqua ha perso la vita all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dopo un tragico schianto in moto in via Broseta, all’altezza del distributore «Ip». Erano circa le 4 del mattino, quando il giovane d’origine boliviana stava rientrando a casa in via Pezzotta dopo una serata con gli amici: stando alle ricostruzioni della polizia stradale, mentre percorreva via Broseta il 22enne ha perso il controllo della sua moto, è finito nella corsia opposta di marcia ed è caduto vicino ad un’aiuola, sbattendo la testa contro il cordolo, per poi morire qualche ora dopo in ospedale.