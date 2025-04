Fiori e ceri in ricordo di Roy, morto in un incidente a Bergamo. Gli amici: «Un giardino per lui»

Il ricordo degli amici

Accertamenti ancora in corso

La data dei funerali non è stata ancora fissata: ai familiari è stato riferito che sono necessari ancora degli accertamenti, in particolare la visione delle telecamere della zona. Forse per avere la conferma – già emersa comunque dai primi rilievi della polizia stradale di Treviglio – che non vi fossero coinvolti altri mezzi nello schianto che si è rivelato fatale. «Roy aveva trascorso la serata in centro con gli amici e i colleghi di lavoro – ricorda il papà, Roy Carlos – e poi gli avevano chiesto se volesse andare in discoteca, ma lui si era rifiutato perché già c’era andato la sera prima, il venerdì, e si era diretto verso casa nostra, in via Pezzotta». In via Broseta, alle 4 in punto, lo schianto che si è rivelato fatale. Il ventiduenne ha perso il controllo della sua moto, è finito nella corsia opposta di marcia ed è caduto, battendo la testa – benché indossasse il casco – sul cordolo di quell’aiuola che ora gli amici stanno allestendo come un giardino del suo ricordo. «Per i funerali organizzeremo anche qualcosa con l’oratorio», spiegano sempre gli amici. Roy era nato in Bolivia, ma era arrivato a Loreto con la famiglia quando aveva soltanto due anni. È dunque un ragazzo cresciuto nel quartiere, ora scosso per la sua drammatica morte.