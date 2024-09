Sabato di interventi per il Soccorso alpino, cinque solo in Val Brembana

Un sabato 31 agosto di interventi per il Soccorso alpino, in supporto al personale del 118 di Areu per soccorrere persone in difficoltà sulle montagne della Bergamasca.

Gli interventi

Ben cinque le attivazioni nella sola Val Brembana. La prima in mattinata, nel comune di Averara, per una persona infortunata: l’intervento è stato risolto dalla squadra territoriale. Poco dopo mezzogiorno una chiamata da Foppolo, dove un ragazzo è stato colto da un malore. Sul poto due tecnici della Stazione, in supporto all’elisoccorso decollato da Bergamo.