«Safe woman», nuovo corso di difesa: a disposizione 1.100 posti gratuiti

Alla prima lezione, lanciata l’8 marzo 2025 per la Giornata internazionale della Donna, le iscritte «erano 16», ricorda Juri Ambrosioni. Un anno e mezzo dopo «Safe woman», il corso di autodifesa gratuito per donne ideato dal maestro di krav maga, di partecipanti si prepara ad accoglierne fino a 1.100. L’iniziativa di Ambrosioni e della moglie Giulia Facchinetti, sposata dal Comune, sta diventando ormai un caso nazionale. Per la rilevanza nei numeri delle adesioni. Per il «cambio di mentalità», di self confidence e la quantità di strumenti di tutela forniti al pubblico femminile in caso di un’ipotetica aggressione.

E, infine, per la diffusione che sta avendo sul territorio. «Brescia, Varese, Como, Monza e Cremona si stanno accodando, e da settembre 6 grandi aziende attiveranno un corso interno di autodifesa», spiega il maestro di arti marziali, che ora è pronto a dare il via all’edizione 2026/27.

Le iscrizioni

Verrà presentata martedì alle 18,30 a ChorusLife negli spazi di «Gnam», aprendo in quell’occasione anche le iscrizioni. Sono attese fino a 1.500 persone per un evento – condotto da Paola Di Benedetto di Rtl 102.5 – che avrà i riflettori puntati addosso: «Lanceremo due novità, che cambieranno “Safe woman” e l’approccio alla difesa personale sia da un punto di vista tecnico che psicologico», ha spiegato Ambrosioni durante la presentazione in Comune del corso, che si terrà tre volte a settimana: il lunedì nella palestra del liceo Secco Suardo, il mercoledì da «Gnam» e il sabato nella palestra Savoia di via Goldoni.