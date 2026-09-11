Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 11 Settembre 2026

«Safe woman», nuovo corso di difesa: a disposizione 1.100 posti gratuiti

IN ROSA. Martedì 15 settembre alle 18,30 a ChorusLife la presentazione, saranno lanciate due novità. Messina: «Iniziativa preziosa». Il corso è gratuito.

Lettura 1 min.
Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

«Safe woman», nuovo corso di difesa: a disposizione 1.100 posti gratuiti
La presentazione a Palazzo Frizzoni

Alla prima lezione, lanciata l’8 marzo 2025 per la Giornata internazionale della Donna, le iscritte «erano 16», ricorda Juri Ambrosioni. Un anno e mezzo dopo «Safe woman», il corso di autodifesa gratuito per donne ideato dal maestro di krav maga, di partecipanti si prepara ad accoglierne fino a 1.100. L’iniziativa di Ambrosioni e della moglie Giulia Facchinetti, sposata dal Comune, sta diventando ormai un caso nazionale. Per la rilevanza nei numeri delle adesioni. Per il «cambio di mentalità», di self confidence e la quantità di strumenti di tutela forniti al pubblico femminile in caso di un’ipotetica aggressione.

E, infine, per la diffusione che sta avendo sul territorio. «Brescia, Varese, Como, Monza e Cremona si stanno accodando, e da settembre 6 grandi aziende attiveranno un corso interno di autodifesa», spiega il maestro di arti marziali, che ora è pronto a dare il via all’edizione 2026/27.

Le iscrizioni

Verrà presentata martedì alle 18,30 a ChorusLife negli spazi di «Gnam», aprendo in quell’occasione anche le iscrizioni. Sono attese fino a 1.500 persone per un evento – condotto da Paola Di Benedetto di Rtl 102.5 – che avrà i riflettori puntati addosso: «Lanceremo due novità, che cambieranno “Safe woman” e l’approccio alla difesa personale sia da un punto di vista tecnico che psicologico», ha spiegato Ambrosioni durante la presentazione in Comune del corso, che si terrà tre volte a settimana: il lunedì nella palestra del liceo Secco Suardo, il mercoledì da «Gnam» e il sabato nella palestra Savoia di via Goldoni.

Sulle «novità» per ora c’è riserbo, ma tra le ipotesi ci sarebbe la nascita di un’associazione/fondazione a supporto di «Safe woman». «È un progetto che non ha precedenti. È la prima volta al mondo che viene fatto un corso totalmente gratuito della durata di due anni», aggiunge. Tra le iscritte al «livello 1» (le nuove partecipanti) e al «livello 2» (chi ha frequentato «Safe woman» già l’anno scorso), saranno oltre 1.000 le donne a formarsi e a sostenere l’esame finale. «Un’iniziativa preziosa per la comunità, sia in chiave di prevenzione che per trasmettere alle donne un messaggio importante, e cioè che non sono sole – ha concluso l’assessore alle Politiche sociali Marcella Messina –. Questo progetto unisce il contrasto alla violenza sulle donne e l’emancipazione femminile all’aspetto sociale e sportivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Messina
Monza
Varese
Scienza, Tecnologia
Enti locali
Politica
Sociale
Lorenzo Catania
Marcella Messina
juri ambrosioni
Giulia Facchinetti
Paola Di Benedetto
Liceo Secco Suardo
comune
grandi aziende
Gnam
ChorusLife