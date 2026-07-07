Saldi, primo weekend positivo. In centro a Bergamo oltre 240mila visitatori
SHOPPING. Clientela locale tra le vie di Città Bassa, più internazionale nel borgo storico. In entrambi i casi un pubblico con alta capacità di spesa.Lettura 1 min.
Bergamo
Il primo weekend di salvi estivi è alle spalle. Due giorni che hanno confermato la capacità attrattiva del sistema commerciale bergamasco, come emerge da un studio dei flussi rilevati in centro e in Città Alta nell’ambito del progetto «Cities analytics Confcommercio», che traccia su base oraria le presenze delle persone che attraversano un’area urbana. I dati prendono in considerazione il weekend da venerdì 3 a domenica 5 luglio, confrontandolo con il precedente: in totale sono state registrate 328mila visite.
In Città Bassa
In Città Bassa, dove venerdì 3 luglio si è aperta la «Bergamo shopping week(end)» e sabato 4 ha preso ufficialmente il via la stagione dei soldi, i flussi hanno raggiunto 241.2mila visite, con una crescita del 54,6% rispetto al weekend precedente. L’analisi mostra che il flusso si è concentrato in modo quasi speculare tra venerdì 3, con 86.660 visite, e il picco assoluto di sabato 4, con 89.739 visite.
In Città Alta
In Città Alta, le visite sono state 87.4mila, in crescita del 57,7% rispetto al weekend precedente. I due distretti, pur muovendosi nella stessa direzione di crescita, mostrano identità commerciali nettamente distinti: se il centro si conferma meta dello shopping di prossimità, con quasi la metà dei visitatori provenienti dalla provincia, Città Alta conferma la vocazione turistica e internazionale. Gli stranieri pesano infatti per il 32,1% delle presenze, contro il 19,1% di Città Bassa.
Ad accomunare i due distretti è l’elevata capacità di spesa del pubblico intercettato. Oltre il 55% dei visitatori appartiene a cluster con potere d’acquisto medio-alto o alto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA