Saldi, primo weekend positivo. In centro a Bergamo oltre 240mila visitatori

Il primo weekend di salvi estivi è alle spalle. Due giorni che hanno confermato la capacità attrattiva del sistema commerciale bergamasco, come emerge da un studio dei flussi rilevati in centro e in Città Alta nell’ambito del progetto «Cities analytics Confcommercio», che traccia su base oraria le presenze delle persone che attraversano un’area urbana. I dati prendono in considerazione il weekend da venerdì 3 a domenica 5 luglio, confrontandolo con il precedente: in totale sono state registrate 328mila visite.

In Città Bassa

In Città Bassa, dove venerdì 3 luglio si è aperta la «Bergamo shopping week(end)» e sabato 4 ha preso ufficialmente il via la stagione dei soldi, i flussi hanno raggiunto 241.2mila visite, con una crescita del 54,6% rispetto al weekend precedente. L’analisi mostra che il flusso si è concentrato in modo quasi speculare tra venerdì 3, con 86.660 visite, e il picco assoluto di sabato 4, con 89.739 visite.