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Cronaca / Bergamo Città Sabato 04 Luglio 2026

Saldi estivi al via a Bergamo tra shopping e promozioni. Il Luna Park retrò in centro - Foto

LA MANIFESTAZIONE. A Bergamo sono iniziati i saldi estivi, con sconti nei negozi e iniziative in centro per il primo weekend di shopping. In provincia il giro d’affari stimato supera i 59 milioni di euro, mentre in città la Bergamo Shopping Week(end) anima le vie del centro con promozioni, spettacoli e il Luna Park Retrò.

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Redazione Web
Redazione Web
Saldi estivi al via a Bergamo tra shopping e promozioni. Il Luna Park retrò in centro - Foto
Primi acquirenti a caccia di promozioni

Bergamo

Sono iniziati sabato 4 luglio a Bergamo e in tutta la Lombardia i saldi estivi, uno degli appuntamenti più attesi da commercianti e clienti. Secondo le stime di Confcommercio Bergamo, ogni famiglia spenderà in media 209 euro per l’acquisto di capi scontati, con una spesa pro capite prevista di 91 euro.

In provincia il giro d’affari complessivo legato alle vendite di fine stagione è stimato in 59,1 milioni di euro. Aumenta la quota di famiglie bergamasche pronte ad acquistare articoli in saldo, pari al 58%, anche se la spesa media risulta in leggero calo rispetto allo scorso anno. Nella prima giornata, sabato 4 luglio, sia i centri commerciali sia i negozi del centro segnalano un buon movimento.

Saldi estivi al via a Bergamo tra shopping e promozioni. Il Luna Park retrò in centro - Foto
Il centro per i saldi
(Foto di Colleoni)
Saldi estivi al via a Bergamo tra shopping e promozioni. Il Luna Park retrò in centro - Foto
In centro per i saldi
(Foto di Colleoni)
Saldi estivi al via a Bergamo tra shopping e promozioni. Il Luna Park retrò in centro - Foto
Ribassi già al 50%
(Foto di Colleoni)
Saldi estivi al via a Bergamo tra shopping e promozioni. Il Luna Park retrò in centro - Foto
Orioceter con i saldi
(Foto di Colleoni)
Saldi estivi al via a Bergamo tra shopping e promozioni. Il Luna Park retrò in centro - Foto
Sconti a Oriocenter
(Foto di Colleoni)
Saldi estivi al via a Bergamo tra shopping e promozioni. Il Luna Park retrò in centro - Foto
Sconti a Oriocenter
(Foto di Colleoni)

Nei negozi i primi sconti partono generalmente dal 20-30%, per poi salire nelle prossime settimane ma c’è chi è già al 50%. I saldi rappresentano quindi un’occasione per rinnovare il guardaroba estivo, ma anche un momento importante per il commercio di prossimità.

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Bergamo Shopping Week(end)

A Bergamo l’avvio delle vendite scontate è accompagnato anche dalla Bergamo Shopping Week(end), l’iniziativa in programma dal 3 al 5 luglio nel centro cittadino, con promozioni nei negozi, spettacoli itineranti e animazione diffusa.

Il cuore dell’evento è il centro di Bergamo, con particolare attenzione alle vie dello shopping. In piazza Matteotti è previsto il Luna Park Retrò, con giochi e attrazioni dal sapore vintage, oltre a carretti di zucchero filato, pop corn e gelato. Le vie del centro saranno animate anche da artisti itineranti e marching band, trasformando il primo weekend dei saldi in un’occasione di shopping e intrattenimento.

L’iniziativa è promossa nell’ambito delle Notti Bianche Bergamo, con Comune, Distretto Urbano del Commercio e Bergamo in Centro, con l’obiettivo di sostenere le attività commerciali e invitare cittadini e visitatori a vivere il centro durante il weekend.

Le regole dei saldi

Per i consumatori restano valide alcune regole fondamentali: il prezzo esposto deve indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto applicato e il prezzo finale. I prodotti in saldo devono inoltre essere articoli stagionali o di moda. I cambi sono generalmente lasciati alla discrezionalità del negoziante, salvo il caso di prodotto difettoso o non conforme; per gli acquisti online, invece, il reso è possibile entro 14 giorni dal ricevimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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