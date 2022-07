Saldi estivi al via tra ottimismo e incertezze, i consigli di Adiconsum

Il 2 luglio in quasi tutta Italia partono i saldi estivi, «fra ottimismo per la ripresa del turismo e incertezza a causa del caro bollette, dei carburanti e dell’emergenza prezzi», dice Mina Busi di Adiconsum Bergamo. Le stime di spesa media a famiglia oscillano da 165 a 202 euro con una previsione di spesa di oltre 3 miliardi di euro. «Le previsioni oscillano fra l’ottimismo legato alla libertà di circolazione e alla ripresa del turismo (nelle città il ritorno dei turisti stranieri, che darà una spinta al commercio) e le preoccupazioni sulla situazione economica, la rincorsa dei prezzi dell’energia e dell’inflazione che certo non garantiscono una grande disponibilità di spesa». Secondo Confcommercio ogni famiglia spenderà per i saldi estivi una media di 202 euro, 88 euro a persona, per un valore complessivo di 3,1 miliardi di euro circa.