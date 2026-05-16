Salis in visita a sorpresa al carcere di Bergamo: «Sovraffollamento quasi al 200%»

Ispezione a sorpresa nella giornata di sabato 16 maggio di Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, alla casa circondariale di Bergamo. Forte del suo status di parlamentare europea - come aveva già fatto a Como, Pavia, Brescia, Milano, ma anche al Regina Coeli di Roma e al carcere di Poggioreale a Napoli - ha verificato le condizioni dei detenuti nel carcere cittadino.

Sovraffollamento e cure mediche

Molti i dati che Salis ha raccolto dopo due ore abbondanti di visita. Il più grave è quello che ci si aspetta: «La situazione è critica ovunque, e anche in questo carcere il sovraffollamento è il primo dato eclatante. La capienza è di 319 detenuti mentre oggi ce ne sono 590. Il tasso di sovraffollamento arriva a quasi al 200%». E non è solo questo: «Ci sono problemi a cascata: come la difficoltà di accesso al lavoro (vi accede a malapena un centinaio di detenuti), alle cure sanitarie, al supporto per patologie psichiatriche, di cui qua dentro soffre la maggior parte delle persone. Le Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, ndr), del resto, sono piene, e così le carceri si ritrovano ad ospitare detenuti che invece dovrebbero essere curati. Qui, poi, coloro che hanno dipendenze sono circa 350-400, i due terzi del totale, e sono in carico al Serd. Ma le comunità sul territorio hanno liste d’attesa che arrivano fino a 18 mesi».

«Difficile la riabilitazione del detenuto»