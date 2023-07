Salvano una vecchia chitarra e la «affidano» a Vasco Rossi

La chitarra è stata recapitata tra lo stupore del rocker da tre bergamaschi di Foresto Sparso, fan incalliti del «Komandante»: Denis Belotti, Alex Vescovi e Romano Gioachin. Non una chitarra qualunque, racconta Denis Belotti: «Un nostro amico stava portando la strumento alla discarica, era in condizioni pietose, insomma era alla fine della sua storia musicale. Così ci siamo guardati negli occhi e abbiamo pianificato l’impossibile. Lavorando la pietra, ho proposto ai mie due amici un restyling speciale in laboratorio, con copertura in pietra leggera, cover con note musicali, una dedica in rilievo, delle stelle e pure il volto della rock star. Un rifacimento riuscito. Ci abbiamo anche inserito un pezzo del brano Guai: “La vita è troppo breve, ci son delle sorprese che non ti aspetti mai”».