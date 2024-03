Salvini, lavori svincolo A4 chiusi con 6 mesi d’anticipo: «Solo a Bergamo è possibile»

« Solo a Bergamo e solo in Lombardia si può finire un cantiere complesso come lo svincolo autostradale che i cittadini aspettavano da 30 anni, con sei mesi di anticipo senza spendere un quattrino in più , senza problemi e senza incidenti». Lo afferma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini sottolineando che « è un modello , con 60 aziende del territorio e oltre 100 operai al lavoro e i cittadini, i camionisti e automobilisti finalmente soddisfatti».

« È un modello che cercheremo di esportare - conclude - perché il nuovo codice degli appalti che abbiamo approvato tende ad aiutare il chilometro zero, le aziende del territorio, quindi le aziende italiane, mettendo al centro il cantiere e non la burocrazia o la procedura».

Salvini a Bergamo con l’assessore Terzi e il presidente della Lombardia Fontana

(Foto di Bedolis)

«Credo che tutte le volte in cui si inaugura un opera infrastrutturale sia per la nostra regione un momento di festa». Lo afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana all’inaugurazione del nuovo svincolo della A4 per Bergamo. «Evviva l’operatività che in questi ultimi mesi è eccezionalmente mogliorata- spiega - per sostituire le parole con i fatti. Siamo sulla strada giusta - conclude - perché Bergamo tra l’altro questi interventi erano attesi da anni e favoriscono il turismo».