Sanità, 24 ore di sciopero: garantite le urgenze

Stop di 24 ore per tutti i servizi della sanità ospedaliera e territoriale per le diagnosi e le cure non urgenti e per la sicurezza e le forniture alimentari. Oggi, lunedì 18 dicembre, è in programma lo sciopero nazionale di medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale proclamato da Aaroi-Emac, Fassid, Federazione veterinari e medici e Cisl medici. «Iniziativa indispensabile per dare un messaggio chiaro alla politica, visto che il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di aiuto e la legge di Bilancio non lo aiuta affatto – hanno spiegato i sindacati –. Lo sciopero è l’extrema ratio a cui ricorrere per reclamare il diritto pubblico alla salute garantito da personale pubblico, dato che il governo scaccia dal pubblico impiego i professionisti di cui la sanità pubblica ha bisogno, nel silenzio assordante delle Regioni, che per mantenere i loro sistemi sanitari dovranno aprire voragini nei loro bilanci». Per lo sciopero di oggi sono previsti disagi anche nella Bergamasca, le urgenze saranno comunque garantite; ma in tutta Italia si calcola che possano essere a rischio fino a 25mila interventi chirurgici.