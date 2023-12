Sanità Lombardia, ufficiali le nomine: ecco tutti i direttori generali

Dal 1° gennaio

«Il prossimo anno – sottolineano Fontana e Bertolaso – ci aspettano grandi sfide. Contiamo di dare una svolta decisiva per avviare un nuovo corso della sanità lombarda, dove tutti gli attori del sistema lavorino in rete, in forma coesa e solidale, soprattutto con chi ha più difficoltà. Vogliamo che ognuno si senta parte di un’unica struttura regionale in grado di garantire servizi e cure ai cittadini sempre più veloci e di qualità».

«Ai nuovi nominati vanno i nostri migliori auguri per il lavoro che andranno a svolgere. Così come - concludono Fontana e Bertolaso - a chi andato in pensione o non è stato confermato va il nostro ringraziamento per il grande contributo concesso per mantenere alta la qualità delle cure offerte dal sistema sanitario lombardo».