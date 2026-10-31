Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 31 Ottobre 2026

Santa Lucia, a Bergamo sono già arrivate le prime letterine

LA TRADIZIONE. Nella chiesa di via XX Settembre comincia l’attesa del 13 dicembre: si rinnova una tradizione che accompagna generazioni di bergamaschi.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Santa Lucia, a Bergamo sono già arrivate le prime letterine
lI 13 dicembre si festeggia San Lucia
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Le prime letterine per Santa Lucia sono già arrivate, sabato 31 ottobre. Manca ancora più di un mese alla festa del 13 dicembre, ma a Bergamo comincia l’attesa per uno degli appuntamenti più amati dai bambini e dalle loro famiglie.

Le letterine nella chiesa di via XX Settembre

Il cuore della tradizione è la chiesa della Madonna dello Spasimo, in via XX Settembre, conosciuta dai bergamaschi come la chiesa di Santa Lucia. Qui i bambini consegnano le loro letterine davanti alla statua della santa, affidandole desideri, disegni e promesse. Un rito documentato in città almeno dagli anni Trenta del Novecento.

Santa Lucia, a Bergamo sono già arrivate le prime letterine
Letterine di Santa Lucia il 31 ottobre
(Foto di Colleoni)

Nelle lettere trovano spazio giochi e regali, ma anche pensieri per gli altri; richieste di pace, di salute per i familiari e di aiuto per i bambini in difficoltà: piccoli messaggi che restituiscono preoccupazioni e speranze dei più giovani.

Santa Lucia, la festa del 13 dicembre

Secondo la tradizione, Santa Lucia porta i doni accompagnata dal suo asinello nella notte tra il 12 e il 13 dicembre. I bambini preparano qualcosa da offrire a entrambi, poi vanno a dormire in attesa di scoprire, al risveglio, regali e dolci.

La devozione bergamasca ha radici antiche: nel 1807 venne autorizzata la ripresa della festa nella chiesa dello Spasimo, mentre la statua davanti alla quale vengono deposte le letterine fu collocata nel 1911. Da allora quel gesto continua a unire bambini, genitori e nonni nell’attesa di Santa Lucia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Vacanze
Tempo libero
Tradizioni
Arte, cultura, intrattenimento
Santa Lucia