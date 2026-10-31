Santa Lucia, a Bergamo sono già arrivate le prime letterine
LA TRADIZIONE. Nella chiesa di via XX Settembre comincia l’attesa del 13 dicembre: si rinnova una tradizione che accompagna generazioni di bergamaschi.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Le prime letterine per Santa Lucia sono già arrivate, sabato 31 ottobre. Manca ancora più di un mese alla festa del 13 dicembre, ma a Bergamo comincia l’attesa per uno degli appuntamenti più amati dai bambini e dalle loro famiglie.
Le letterine nella chiesa di via XX Settembre
Il cuore della tradizione è la chiesa della Madonna dello Spasimo, in via XX Settembre, conosciuta dai bergamaschi come la chiesa di Santa Lucia. Qui i bambini consegnano le loro letterine davanti alla statua della santa, affidandole desideri, disegni e promesse. Un rito documentato in città almeno dagli anni Trenta del Novecento.
Nelle lettere trovano spazio giochi e regali, ma anche pensieri per gli altri; richieste di pace, di salute per i familiari e di aiuto per i bambini in difficoltà: piccoli messaggi che restituiscono preoccupazioni e speranze dei più giovani.
Santa Lucia, la festa del 13 dicembre
Secondo la tradizione, Santa Lucia porta i doni accompagnata dal suo asinello nella notte tra il 12 e il 13 dicembre. I bambini preparano qualcosa da offrire a entrambi, poi vanno a dormire in attesa di scoprire, al risveglio, regali e dolci.
La devozione bergamasca ha radici antiche: nel 1807 venne autorizzata la ripresa della festa nella chiesa dello Spasimo, mentre la statua davanti alla quale vengono deposte le letterine fu collocata nel 1911. Da allora quel gesto continua a unire bambini, genitori e nonni nell’attesa di Santa Lucia.
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