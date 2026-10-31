Santa Lucia, a Bergamo sono già arrivate le prime letterine

Le prime letterine per Santa Lucia sono già arrivate, sabato 31 ottobre. Manca ancora più di un mese alla festa del 13 dicembre , ma a Bergamo comincia l’attesa per uno degli appuntamenti più amati dai bambini e dalle loro famiglie.

Le letterine nella chiesa di via XX Settembre

Il cuore della tradizione è la chiesa della Madonna dello Spasimo, in via XX Settembre, conosciuta dai bergamaschi come la chiesa di Santa Lucia. Qui i bambini consegnano le loro letterine davanti alla statua della santa, affidandole desideri, disegni e promesse. Un rito documentato in città almeno dagli anni Trenta del Novecento.

Letterine di Santa Lucia il 31 ottobre

(Foto di Colleoni)

Nelle lettere trovano spazio giochi e regali, ma anche pensieri per gli altri; richieste di pace, di salute per i familiari e di aiuto per i bambini in difficoltà: piccoli messaggi che restituiscono preoccupazioni e speranze dei più giovani.