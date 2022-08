Sant’Alessandro, torna il luna park. Dopo 20 anni riecco le montagne russe

In occasione della Festa di Sant’Alessandro , giovedì 25 agosto alle 20.30 torna lo storico luna park nel piazzale delle Giostre a Celadina . Una tradizione cui i bergamaschi sono particolarmente affezionati e che anche quest’anno troverà spazio nella consueta cornice con una novità: le montagne russe che mancavano all’appello da una ventina d’anni. In totale, ci saranno 60 giostre gestite da una sessantina di famiglie: dal pendolo, alla classica giostra a seggiolini, fino agli autoscontri, treno fantasma e i più recenti Booster e Turbo 360. Al luna park saranno presenti anche 8 steward per gestire la sicurezza. «Siamo contenti di tornare - dicono Armando Piccaluga e Marco Ballarini , due degli organizzatori - anche perché l’area è agibile, bella, ben organizzata e i bergamaschi rispondono sempre bene». «Ci teniamo molto all’inaugurazione della Fiera di Sant’Alessandro - sottolinea Stefany Piccaluga , figlia dello storico organizzatore del Luna park, Armando - per mantenere la tradizione. Ci aspettiamo una bella partecipazione dei bergamaschi».