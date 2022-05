Santo Palazzolo, pellegrini bergamaschi a Roma. Sabato sera la veglia con il vescovo Beschi - Foto

La maggior parte dei pellegrini che devono raggiungere Roma per la cerimonia di canonizzazione di Palazzolo è un po’ in ritardo sui tempi di marcia a causa di alcuni problemi legati ad un incidente trovato in autostrada. L’appuntamento per tutti è comunque nella serata di sabato nella Basilica di San Giovanni in Laterano: qui il vescovo Francesco presiederà una veglia in preparazione per la Santa Messa di domenica del Papa.