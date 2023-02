«Scampato alle torture, qui sono rinato: grazie Bergamo»

«Mi piace vivere in Italia e vi ringrazio molto per l’accoglienza». Una frase che detta da chi ha provato sulla sua pelle gli effetti più disumani della guerra assume un significato enorme. A parlare è Serhii Maslov, cinquantenne ucraino che venerdì pomeriggio, 24 febbraio, era al sit-in organizzato in piazza Pontida dal movimento «Liberi oltre le illusioni» di Bergamo, con il supporto dell’associazione Zlaghoda, a cui hanno partecipato una settantina di persone.