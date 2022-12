Scioperi contro la legge di bilancio, venerdì 16 dicembre presidio in via Tasso

Contro «una manovra che va cambiata perché colpisce i più poveri, premia gli evasori e non prevede piani né industriale né energetico», Cgil e Uil nazionali hanno proclamato uno sciopero generale che per il territorio lombardo è previsto per venerdì 16 dicembre. La mobilitazione sarà di 4 ore , tranne che per il pubblico impiego, la scuola e i metalmeccanici, comparti nei quali sarà di 8 ore. In ciascuna provincia la protesta si svolgerà seguendo modalità e orari articolati a livello locale.