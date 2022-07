Sciopero, a Orio cancellati 40 voli: restano a terra settemila viaggiatori

Banchi vuoti accanto ad altri affollatissimi; qualcuno entra in aerostazione e scopre così che il suo volo non c’è più. E la coda alla biglietteria si allunga. Ma la maggior parte dei circa 7mila passeggeri lasciati a piedi dallo sciopero all’aeroporto di Orio al Serio , al Caravaggio ieri pomeriggio non si è neppure presentato. Una quarantina i voli in partenza cancellati , altrettanti quelli in arrivo : l ’agitazione di quattro ore, dalle 14 alle 18 , dei dipendenti delle compagnie aeree low-cost ha creato disagi ai tanti vacanzieri in partenza per le località in villeggiatura; quasi tutti però sono stati avvisati per tempo dalle stesse compagnie e al terminal di Orio la situazione è rimasta tranquilla per tutta la giornata.