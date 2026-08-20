Scippata, cade a terra e si ferisce a Colognola. Poco dopo altra donna derubata

Una donna strattonata, scippata della catenina e caduta a terra e un’altra derubata della borsetta mentre sistemava la spesa. Due episodi avvenuti nel giro di un’ora, martedì mattina 18 agosto, nei pressi del supermercato Famila di Colognola. E che fanno seguito al furto di un’altra borsetta, avvenuto esattamente una settimana prima, martedì scorso, a un’altra cliente del punto vendita. Sui due casi di martedì indagano la polizia e i carabinieri. Ad avere la peggio è stata una donna di 66 anni, che è stata avvicinata mentre si trovava davanti al Famila di via Rampinelli da un uomo che le ha strappato la catenina d’oro che aveva al collo, facendola cadere a terra e poi dileguandosi.

Un’ora più tardi, nel parcheggio dello stesso supermercato, un’altra donna, in questo caso una settantaduenne che vive in via San Bernardino, è stata derubata della borsetta che aveva lasciato sul sedile del passeggero La donna, che vive in zona, è stata soccorsa da un passante e poi trasferita in ospedale, dove è stata medicata per una escoriazione al braccio e poi dimessa con alcuni giorni di prognosi. Avvisato il 112, al Famila è arrivata una volante della questura: gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere della zona per risalire allo scippatore. L’episodio è avvenuto attorno alle 10.30. Un’ora più tardi, nel parcheggio dello stesso supermercato, un’altra donna, in questo caso una settantaduenne che vive in via San Bernardino, è stata derubata della borsetta che aveva lasciato sul sedile del passeggero mentre riportava a posto il carrello dopo aver caricato la spesa sulla sua Panda.