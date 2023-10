Un uomo di 68 anni residente in città risulta disperso da sabato pomeriggio, 28 ottobre, quando un familiare si è presentato al comando dei carabinieri di via delle Valli a Bergamo a riferire che il parente non era rincasato e non era raggiungibile al cellulare, il cui ultimo collegamento risultava nella zona del Donico, sulla Presolana. Motivo per cui sabato pomeriggio sono state effettuate delle ricerche proprio in quella zona.

In azione i Vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno perlustrato l’area senza esito anche con l’ausilio del Soccorso alpino e un sorvolo dell’elicottero di Varese della Guardia di finanza. Non è al momento nemmeno chiaro come l’uomo possa essere arrivato alla Presolana: non in auto, non avendone l’uomo una, forse in autobus. Domenica saranno effettuati dai carabinieri ulteriori accertamenti per concentrare meglio le ricerche.