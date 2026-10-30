Scomparso da martedì 27 ottobre: ricerche sospese in Val Seriana

Le ricerche tra Gromo e Valgoglio

Le ricerche, per tutto il giorno, si sono concentrate nella zona tra Gromo, dove è stato agganciato il suo cellulare (nella notte di mercoledì, ndr) e Valgoglio , dove l’uomo ha parcheggiato la sua moto, una Vespa grigia. Ora sospese, le operazioni riprenderanno alle 6 di sabato 31 ottobre.

«Le telecamere lo hanno ripreso martedì mattina lasciare Bergamo a bordo della sua moto – riferisce una nipote (il padre è fratello gemello del 69enne, ndr) -, con indosso lo zaino da trekking ed i bastoncini per camminare. A qualcuno infatti il giorno prima aveva detto che sarebbe andato in montagna. Abita da solo, in via Angelo Maj, e noi ci siamo accorti della sua assenza ieri, quando non riusciamo più a metterci in contatto con lui. Subito abbiamo sporto denuncia, ed è scattato l’allarme. Il telefono è stato agganciato a Gromo, in via Oneta, attorno alle 2.10 di mercoledì notte, mentre proprio poco fa ci hanno avvisato che la moto è stato trovata parcheggiata a Valgoglio. Probabilmente si è perso lungo il percorso». In azione i Carabinieri di Clusone, Vigili del fuoco e Soccorso alpino.