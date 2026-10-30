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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 30 Ottobre 2026

Scomparso da martedì 27 ottobre: ricerche sospese in Val Seriana

LE RICERCHE. Elio Speziale, residente a Bergamo, era partito in Vespa per un’escursione in montagna. Il cellulare agganciato a Gromo, la moto ritrovata a Valgoglio. Le operazioni riprenderanno alle 6 di sabato 31 ottobre.

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Michela Gaiti
Michela Gaiti Collaboratore

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Scomparso da martedì 27 ottobre: ricerche sospese in Val Seriana
Elio Speziale, 69enne di Bergamo, scomparso da martedì

Da questa mattina, venerdì 30 ottobre, in Alta Valle Seriana sono in corso le ricerche di Elio Speziale, 69enne residente a Bergamo, di cui non si hanno più notizie da martedì. L’allarme è stato lanciato nella giornata di giovedì 29 dai familiari, dopo che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui.

Le ricerche tra Gromo e Valgoglio

Le ricerche, per tutto il giorno, si sono concentrate nella zona tra Gromo, dove è stato agganciato il suo cellulare (nella notte di mercoledì, ndr) e Valgoglio, dove l’uomo ha parcheggiato la sua moto, una Vespa grigia. Ora sospese, le operazioni riprenderanno alle 6 di sabato 31 ottobre.

Scomparso da martedì 27 ottobre: ricerche sospese in Val Seriana
Soccorritori a Gromo
Scomparso da martedì 27 ottobre: ricerche sospese in Val Seriana
Soccorritori a Gromo

«Le telecamere lo hanno ripreso martedì mattina lasciare Bergamo a bordo della sua moto – riferisce una nipote (il padre è fratello gemello del 69enne, ndr) -, con indosso lo zaino da trekking ed i bastoncini per camminare. A qualcuno infatti il giorno prima aveva detto che sarebbe andato in montagna. Abita da solo, in via Angelo Maj, e noi ci siamo accorti della sua assenza ieri, quando non riusciamo più a metterci in contatto con lui. Subito abbiamo sporto denuncia, ed è scattato l’allarme. Il telefono è stato agganciato a Gromo, in via Oneta, attorno alle 2.10 di mercoledì notte, mentre proprio poco fa ci hanno avvisato che la moto è stato trovata parcheggiata a Valgoglio. Probabilmente si è perso lungo il percorso». In azione i Carabinieri di Clusone, Vigili del fuoco e Soccorso alpino.

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