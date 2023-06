Scontri prima di Atalanta-Lecce: altri tre Daspo in vista, le denunce salgono a 95

Proseguono le indagini sui tafferugli avvenuti prima della partita Atalanta-Lecce dello scorso 19 febbraio a Bergamo. Nella prima mattinata di giovedì 29 giugno la Polizia di Stato ha dato esecuzione a decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo nei confronti di tre giovani appartenenti alla tifoseria organizzata atalantina, di età compresa tra i 19 e i 20 anni, due di loro residenti in provincia di Bergamo e il terzo residente in provincia di Lecco.

In viale Giulio Cesare

I tre sono stati identificati nell’ambito delle indagini eseguite dai poliziotti della Digos di Bergamo, coordinati dalla Procura di Bergamo, relative agli scontri avvenuti in occasione della partita Atalanta Lecce dello scorso 19 febbraio. In particolare i tre avrebbero fatto parte di un nutrito gruppo di persone che prima dell’incontro, in viale Giulio Cesare, avevano aggredito alcuni poliziotti che procedevano all’arresto di un uomo accusato di aver preso parte ai tafferugli, con l’intento di liberarlo. Le perquisizioni hanno consentito di trovare e sequestrare indumenti e accessori utilizzati nella circostanza dagli indagati, nonché diversi artifizi pirotecnici comunemente usati dalle frange ultras delle tifoserie. Nei confronti dei tre tifosi, che devono rispondere dei reati di violenza a pubblico ufficiale aggravata, favoreggiamento personale e utilizzo di oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive, sono state avviate le procedure finalizzate all’emissione di provvedimenti di Daspo.