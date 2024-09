Scontro fra auto e moto in via Petrarca, un ferito grave

Grave incidente stradale in via Petrarca a Bergamo nella mattinata di sabato 7 settembre. Veso le 10,20 un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via Locatelli.

Scattato l’allarme al 112, sul posto sono arrivate due ambulanze e due automeriche, con la polizia locale di Bergamo. Cause a dinamica sono in fase di accertamento da parte degli agenti. Secondo le prime informazioni, la moto, una Yamaha, proveniva da via Verdi in direzione di via Petrarca, quando si è scontrata con una Mercedes che da via Petrarca svoltava verso via Locatelli. Nell’impatto, il motociclista - 33 anni - è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza verso piazzale Libertà e ha perso conoscenza. Dopo i primi soccorsi sul posto è stato portato in ospedale in codice rosso. Illeso l’automobilista.

Coinvolta anche una donna di 52 anni a piedi che era ferma al semaforo e aspettava il verde per andare in largo Belotti ed è stata colpita dalle schegge senza conseguenze gravi: è stata portata all’Humanitas Gavazzeni in codice giallo. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi.