Scontro fra auto e moto in via Petrarca, muore a 33 anni

Un altro incidente mortale a Bergamo. Dopo la tragedia avvenuta nella serata di venerdì 6 settembre in via per Grumello, nella mattinata di sabato 7 settembre un motociclista di 33 anni è morto in seguito a uno scontro con un’auto in via Petrarca, in centro città.

Lo schianto è avvenuto verso le 10,20 all’incrocio con via Locatelli. Scattato l’allarme al 112, sul posto sono arrivate due ambulanze e due automediche, con la polizia locale di Bergamo. Cause a dinamica sono in fase di accertamento da parte degli agenti. Secondo le prime informazioni, la moto, una Yamaha, proveniva da via Verdi in direzione di via Petrarca, quando si è scontrata con una Mercedes che da via Petrarca stava svoltando verso via Locatelli. Nell’impatto, il motociclista è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza verso piazza della Libertà e ha perso conoscenza. Dopo i primi soccorsi sul posto è stato portato in ambulanza in condizioni gravissime all’ospedale «Papa Giovanni», dove purtroppo è spirato circa un’ora dopo. La vittima è un 33enne di origini marocchine che abitava a Osio Sotto.

Illeso l’automobilista. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una donna di 52 anni a piedi, che era ferma al semaforo e aspettava il verde per andare in largo Belotti ed è stata colpita dalle schegge senza conseguenze gravi: è stata portata all’Humanitas Gavazzeni in codice giallo. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi.