Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 03 Novembre 2026

Scontro tra due camion a Capriolo, è morto uno degli autisti coinvolti

L’INCIDENTE. L’area, al confine con la Bergamasca, è delimitata per la possibile fuoriuscita di gas asfissiante: il mezzo che procedeva in direzione di Palazzolo trasportava azoto.

Lettura meno di un minuto.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Scontro tra due camion a Capriolo, è morto uno degli autisti coinvolti
Scontro tra due camion a Capriolo, è morto uno degli autisti coinvolti
(Foto di Si ringrazia «Il Giornale di Brescia»)

Non ce l’ha fatta l’autista intrappolato tra le lamiere del suo camion a causa dello scontro che ha coinvolto due mezzi pesanti nella mattinata di martedì 3 novembre a Capriolo sulla Sp 469 sul confine tra Brescia e Bergamo.

Scontro tra due camion a Capriolo, è morto uno degli autisti coinvolti
I Vigili del fuoco a Capriolo

L’uomo, un 55enne di Prevalle, è morto sul luogo dell’incidente. Sul posto, all’altezza del curvone già teatro di molti incidenti, oltre al personale del 118 e i Vigili del fuoco, anche il Nucleo Nbcr dei vigili del fuoco di Brescia, trattandosi di una situazione molto delicata per il materiale trasportato da uno dei due mezzi. Infatti, il camion che procedeva in direzione di Palazzolo trasporta azoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brescia
Capriolo
Trasporti
Economia, affari e finanza
Incidenti nei trasporti
Disastri, Incidenti
118