Scoprire le nostre valli, c’è chi ha fatto così: le storie di Ferdy (Val Brembana) e Giacomo Perletti (Val Seriana)

Terre alte C’è chi lo fa da una vita: piedi ben piantati tra le montagne, ha fatto dell’alpeggio e della valorizzazione dei borghi la sua mission. Dici Ferdy (Quarteroni) e hai inquadrato l’apripista per eccellenza. Poi ci sono i giovani, sempre di più, che in tempi recenti – anche grazie alla strana congiuntura del Covid che ha cambiato stili di vita e passioni – hanno scelto proprio la montagna per lavorare.