Cronaca / Bergamo Città
Martedì 13 Gennaio 2026

Scuola, aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027

LA DATA. Le iscrizioni alle prime classi interessano 1.342.504 studenti.

Da oggi, 13 gennaio, e fino al 14 febbraio sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027. Le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica a questo indirizzo.

La modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica.

L’accesso alla piattaforma Unica avviene tramite credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di Identità Elettronica), Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Restano invece cartacee, e devono pertanto essere presentate direttamente presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla Scuola dell’infanzia, alle scuole della Valle d’Aosta, di Trento e di Bolzano, nonché quelle relative a specifici percorsi indicati annualmente nella nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

All’interno della piattaforma Unica sono disponibili informazioni dettagliate sugli istituti («Cerca la tua scuola») e specifiche sezioni dedicate all’orientamento, pensate per accompagnare le famiglie e gli studenti della Scuola secondaria di I grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo. Tra queste: «Il tuo percorso», «E-Portfolio», “Docente tutor», «Guida alla scelta», «Statistiche su istruzione e lavoro» e, a partire da quest’anno, «What’s Next: l’orientamento nel Metaverso», un innovativo servizio digitale.

Per l’anno scolastico 2026/2027 è possibile accedere alle importanti opportunità offerte dalla filiera formativa tecnologico-professionale presentando domanda d’iscrizione alle prime classi dei percorsi di 4 anni degli istituti tecnici e professionali e ai percorsi innovativi del Liceo del Made in Italy.

Le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026-2027 interessano 1.342.504 studenti e le relative famiglie e tutte le informazioni sono disponibili qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Istruzione
Scuola
Ministero dell’Istruzione e del Merito