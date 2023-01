Scuola, iscrizioni on line al via dal 9 gennaio. Tre settimane per presentare le domande

Iscrizioni on line al via dal 9 gennaio per tutte le classi iniziali della scuola statale primaria e secondaria di primo e secondo grado . Si effettuano in forma telematica - fa sapere una nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito - anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalla Regione. Lo stesso vale per le iscrizioni alle paritarie che decidono di aderire alla modalità telematica. La domanda resta invece cartacea per la scuola dell’infanzia.