Scuola, nella Bergamasca si riparte con edifici più sicuri e 4 nuove palestre

Inaugurazioni, manutenzioni, e uno sguardo al clima che cambia. Tra pochi giorni le scuole superiori torneranno a popolarsi di studenti, e per la Provincia è l’occasione di fare il punto sulla manutenzione degli edifici. Punto primo: «Tutti i lavori urgenti estivi e le lavorazioni prioritarie sono stati conclusi, consentendo a tutti gli istituti provinciali di avviare regolarmente le attività didattiche». Nelle prossime settimane, spiegano da Via Tasso, proseguiranno le lavorazioni di finitura e completamento, organizzate in modo da non interferire con l’attività didattica.

Ma è tempo anche di «debutto« di nuovi spazi: completati gli interventi Pnrr, sono in corso le consegne agli istituti dei nuovi edifici, delle nuove palestre e degli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico.

«Pnrr, primi in Lombardia»

«È il frutto del lavoro di questi ultimi 4 anni – commenta il consigliere delegato Umberto Valois –. Interventi come quelli sui cappotti degli edifici portano beneficio sia in inverno, sia in estate. Grazie alle convenzioni con alcuni dei Comuni interessati, le nuove palestre potranno essere utilizzate non solo per la scuola, ma anche come spazi aperti a realtà del territorio. Un grazie va al settore Edilizia scolastica e al dirigente Marco Bergamini: la nostra Provincia è prima in Lombardia per progetti realizzati sull’edilizia scolastica grazie al Pnrr, e tutto è stato completato nei tempi».

Tutte le novità

Il calendario dei tagli del nastro sembra definito. Per le nuove palestre si parte il 18 settembre con quella dell’istituto Federici di Trescore, che ha visto un investimento da 4,6 milioni di euro. Due settimane dopo, il 2 ottobre, sarà la volta del Betty Ambiveri di Presezzo (2,9 milioni). Al Don Milani di Romano di Lombardia l’inaugurazione della nuova palestra è fissata per il 16 ottobre (1,9 milioni di intervento), mentre la settimana successiva toccherà al nuovo edificio di via Europa a Bergamo (3,7 milioni): qui le 14 aule vengono utilizzate in base alle esigenze dei vari istituti, per quest’anno andranno al Natta.

L’edificio della nuova palestra al «Don Milani» di Romano

(Foto di Cesni) Per il Caniana di Bergamo la cerimonia del 9 ottobre non riguarderà solo la nuova palestra (3,3 milioni), bensì anche i lavori di messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico. Una tipologia di lavori che ha riguardato anche il Turoldo di Zogno (1,44 milioni): qui si festeggia il 25 settembre.

Guardando al futuro

Su alcuni di questi edifici proseguono le opere esterne e di finitura, non soggette alle scadenze Pnrr. «Sono programmati momenti di consegna formale alla presenza degli studenti, per valorizzare gli investimenti realizzati, promuovere la cura del patrimonio pubblico e rafforzare il legame tra scuola, istituzioni e territorio» spiegano da Via Tasso. E non ci si ferma qui: «Il prossimo anno potremo inaugurare anche i lavori al Majorana e altri importanti interventi in corso – aggiunge Valois –. Siamo intervenuti su criticità annose, grazie a una programmazione portata avanti negli anni».

Le manutenzioni

Intanto continua anche il piano di manutenzioni straordinarie da oltre 2 milioni di euro: le lavorazioni più a rischio di interferire con l’attività didattica sono state concentrate nel periodo estivo, ma gli interventi proseguiranno durante l’anno scolastico secondo i cronoprogrammi, con il completamento previsto entro marzo 2027. Tra i principali lavori figurano rifacimento delle coperture e installazione di linee vita agli istituti Falcone e Caniana di Bergamo, al Romero di Albino, al Valle Seriana di Gazzanigae al Lotto di Trescore; interventi su palestre e spogliatoi al Galli di Bergamo e al Rubini di Romano; manutenzione di facciate, serramenti e pavimentazioni all’istituto Galilei di Caravaggio; sistemazione del parcheggio e dei cancelli all’Archimede di Treviglio e rifacimento della copertura alla Cascina Ganassina, sempre a Treviglio, per l’Agraria Cantoni. C’è poi il programma di investimenti, da oltre dieci milioni di euro. Gli ultimi aggiornamenti degli uffici di Via Tasso mostrano che sono stati affidati i lavori di efficientamento energetico al Majorana di Seriate(3,9 milioni di euro) e al Mamoli di Bergamo (3,3 milioni). Concluso come da programma l’intervento al Manzù (150.000 euro).