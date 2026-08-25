Scuola, sostegno in affanno: a Bergamo 713 posti senza specializzati

Sostegno, 100 posti della primaria ancora da assegnare

Nell’organico di diritto, dopo le immissioni in ruolo, erano 235 i posti di sostegno della primaria disponibili per la «mini call veloce». Di questi, 64 sono stati assegnati attraverso la procedura e altri 71 tramite le Gps di prima fascia: restano quindi 100 posti non coperti con questi canali.

Più ampio il quadro dell’organico di fatto destinato alle supplenze . Una prima assegnazione dell’Ufficio scolastico regionale ha attribuito a Bergamo 1.441 posti : 107 all’infanzia, 613 alla primaria, 402 alla secondaria di primo grado e 319 a quella di secondo grado.

Cisl Scuola: «Carenza strutturale di personale formato»

La situazione, secondo il sindacato, è più problematica nell’infanzia e nella primaria, mentre nelle scuole secondarie i candidati specializzati sarebbero in numero sufficiente per garantire una copertura più adeguata. «Il ricorso a docenti privi di specializzazione non può essere considerato fisiologico», sottolinea Paola Manzullo, segretaria generale di Cisl Scuola Bergamo, che parla di «una carenza strutturale di personale formato e specializzato».