Scuole, verso lo «spreco zero» in mensa: una seconda vita per il cibo avanzato

Un furgone che passa nelle scuole per raccogliere il cibo in eccesso distribuito nelle mense e destinarlo a chi ne ha più bisogno. Parte anche da qui la lotta allo spreco alimentare nelle città e Bergamo è tra le prime in Italia ad aver promosso un’iniziativa che riduce al minimo le quantità di cibo destinato alle scuole e gettato nel cestino. La sperimentazione è attiva in 30 delle 55 mense scolastiche della città e presto sarà ampliata a tutti gli istituti. È uno degli esempi che ieri il sindaco Giorgio Gori ha portato nella conferenza «Città, politiche per il cibo e cambiamento climatico» organizzata a Palazzo Frizzoni dall’Università in collaborazione con il Comune, Slow Food Italia, Fao e Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile, nell’ambito della VI rassegna «Agricultura e Diritto al Cibo» in corso a Bergamo per parlare di agricoltura sostenibile e diritto all’alimentazione sana.