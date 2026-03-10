Sei anni fa la pandemia Covid. Tutto il programma delle commemorazioni a Bergamo

A sei anni dalla pandemia che ha segnato in modo indelebile la storia della città, Bergamo torna a raccogliersi nel ricordo delle vittime del Covid-19. Nel 2020 la città è stata uno dei luoghi più duramente colpiti dall’emergenza sanitaria, diventando simbolo del dolore ma anche della forza e della dignità con cui una comunità ha saputo affrontare uno dei momenti più difficili della sua storia recente.

Il 18 marzo, data scelta a livello nazionale per commemorare le vittime dell’epidemia, per Bergamo non è solo una ricorrenza istituzionale, ma un giorno profondamente inciso nella memoria collettiva della città.

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19, il Comune di Bergamo promuove un programma di cerimonie istituzionali, momenti di raccoglimento e iniziative culturali che accompagneranno la città in un percorso condiviso di memoria e di riconoscenza, per ricordare le persone scomparse durante la pandemia e rinnovare la memoria collettiva di quanto accaduto.

La locandina della preghiera interreligiosa Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza. Il momento centrale della giornata di martedì 18 marzo si svolgerà al Cimitero Monumentale. Alle ore 10, sul sagrato della Chiesa di Ognissanti, studenti del Liceo scientifico Lorenzo Mascheroni leggeranno la preghiera di Ernesto Olivero. Seguirà una riflessione e la benedizione a cura di don Davide Pelucchi, vicario generale della Diocesi di Bergamo. La cerimonia proseguirà con la deposizione di una corona di fiori alla lapide dedicata alle vittime del Covid-19.

La commemorazione proseguirà quindi sul piazzale del Famedio, dove si terranno gli interventi istituzionali dal palco con la partecipazione della sindaca di Bergamo Elena Carnevali, del Presidente della Provincia di Bergamo, del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo Guido Marinoni, dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso e del ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

La cerimonia sarà accompagnata da un momento musicale a cura del Quintetto di Ottoni del Conservatorio di Musica «Gaetano Donizetti» di Bergamo.

Alla Trucca

Alle ore 12.30 le commemorazioni si sposteranno al Parco «Martin Lutero» alla Trucca, presso il Bosco della Memoria, dove verrà deposta una corona di fiori. L’iniziativa sarà accompagnata da interventi musicali eseguiti da oltre 100 studenti della Scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Muzio di Bergamo con sede al Villaggio Sposi.

Gli altri momenti di riflessione

Accanto alla cerimonia istituzionale del 18 marzo, la città ospiterà nei giorni precedenti e successivi diversi momenti di riflessione e partecipazione. Domenica 15 marzo alle ore 15.30, al Cimitero Monumentale – piazzale Famedio, si terrà una preghiera interreligiosa e interconfessionale alla presenza dei rappresentanti delle comunità religiose della città.

La mostra fotografica e i podcast

Dal 17 al 22 marzo, sul Sentierone, sarà allestita la mostra fotografica «Primavera», che propone scorci della città realizzati dal fotografo Lorenzo Zelaschi messi in dialogo con una documentazione fotografica inedita realizzata nel 2020 dal personale del Cimitero Monumentale. L’esposizione sarà arricchita dalla possibilità di ascoltare, tramite QR code, alcuni brani tratti dal podcast «La memoria è oggi», a cura della giornalista Fabiana Tinaglia, presentati lo scorso anno durante le manifestazioni per il quinto anniversario. Sempre il 18 marzo, al Cimitero Monumentale, al termine della cerimonia istituzionale sarà diffuso in modo continuativo il Requiem di Gaetano Donizetti, come ulteriore momento di raccoglimento.

«La memoria è oggi», il podcast per la Giornata in memoria delle vittime del Covid. Video di Roberto Vitali

Il concerto

Le iniziative si concluderanno sabato 21 marzo alle ore 21 all’Auditorium «Lucio Parenzan» dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, con un concerto organizzato dall’Associazione Bergamasca Bande Musicali (ABBM), con la partecipazione del Corpo Musicale San Michele Arcangelo di Mapello. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Tutto il programma della commemorazione

Martedì 18 marzo ore 10

CIMITERO MONUMENTALE

CHIESA DI OGNISSANTI (sagrato)

Lettura della preghiera di Ernesto Olivero a cura di studenti del Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni

Riflessione e benedizione a cura di Don Davide Pelucchi, Vicario generale della Diocesi di BergamoDeposizione di una corona di fiori alla lapide dedicata alle Vittime Covid-19

PIAZZALE FAMEDIO

Interventi istituzionali. Partecipa il Ministro per la Pubblica Amministrazione Sen. Paolo Zangrillo

Accompagnamento musicale a cura del Quintetto Ottoni – Conservatorio di Musica Gaetano Donizetti di Bergamo

ORE 12.30 PARCO MARTIN LUTERO ALLA TRUCCA

BOSCO DELLA MEMORIA

Deposizione di una corona di fiori

Interventi musicali di studenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado I.C. Muzio di Bergamo

Altre cerimonie e iniziative

Domenica 15 marzo

ORE 15.30 CIMITERO MONUMENTALE – PIAZZALE FAMEDIO

Preghiera interreligiosa e interconfessionale alla presenza dei rappresentanti delle Comunità religiose della città

Da martedì 17 a domenica 22 marzo

SENTIERONE

PRIMAVERA, la mostra fotografica

Esposizione di scorci della città del fotografo Lorenzo Zelaschi in contrapposizione ad un’inedita documentazione fotografica realizzata dal personale del Cimitero Monumentale nel 2020

Ascolto attraverso QRCode dei brani tratti dal podcast “La memoria è oggi” a cura di Fabiana Tinaglia.

Mercoledì 18 marzo

CIMITERO MONUMENTALE

Diffusione continua del Requiem di Donizetti a conclusione della cerimonia istituzionale