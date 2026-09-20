Sempre in cartoleria Mariani, tra diari e matite: addio a Roberto Losapio

Per oltre mezzo secolo ha gestito, insieme all’amata moglie Antonia Perico, la cartoleria Mariani in centro a Bergamo, facendosi apprezzare per i modi signorili e per la sua competenza. È morto sabato 19 settembrei Roberto Losapio: aveva 82 anni e abitava in via Carlo Botta. La lunga permanenza nel noto negozio di via Tiraboschi gli aveva consentito un continuo contatto con la numerosa clientela, che accoglieva col sorriso, attirandone subito fiducia e simpatia.

Roberto Losapio Appassionato di sport, Losapio aveva praticato calcio e ciclismo. Era inoltre cacciatore. E sin da ragazzino tifava per l’Atalanta, seguendola ovunque. Commosso Osvaldo Traversi, amico inseparabile dall’infanzia con Paolo Rossi e Orlando Villa: «Roby era di animo impressionantemente buono e altrettanto rispettoso e generoso - ricorda -. Mai e poi mai accennava a contrariarti temendo di venir meno al legame d’affetto. Insomma era proprio una pasta d’uomo, da cima a fondo».

Losapio aveva perso mamma Fausta a 10 anni e papà Sabino (noto imprenditore vinicolo) una decina d’anni dopo. Era l’ultimo di sei fratelli, dei quali Matteo e Lucio, già primari rispettivamente del reparto di Chirurgia vascolare e di Chirurgia plastica degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo, nonché ideatore, promotore e fondatore dell’Ospedale da Campo dell’Associazione Nazionale Alpini . Roberto aveva festeggiato con Antonia nel 2023 la ricorrenza del mezzo secolo di matrimonio quando l’adorata figlia Roberta (avvocato) aveva organizzato un riuscito convivio con parenti e amici più stretti.

Lunedì i funerali