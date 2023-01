«Senzatetto in aumento, i posti in dormitorio non bastano»

Da un lato, ci sono segnali di un sistema che sembra «reggere»; dall’altro lato, la marginalità più evidente pare viceversa acuirsi. «Per gli aiuti legati alle bollette – racconta don Roberto Trussardi, direttore della Caritas diocesana bergamasca –, per il momento non abbiamo avuto un boom di richieste: un incremento c’è stato, sì, ma lieve. Pensavamo di osservare un aumento maggiore: forse devono ancora arrivare le bollette più pesanti, forse le tredicesime sono state utilizzate per far quadrare i conti, e in qualche maniera si è riusciti a resistere. Le richieste d’aiuto potrebbero magari aumentare nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, sono situazioni che stiamo monitorando: proprio recentemente c’è stato un incontro tra i direttori delle Caritas lombarde ed è emerso un quadro simile in gran parte della regione».