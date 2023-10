Seriate, in 8 mesi 116 violazioni per sosta nei parcheggi riservati ai disabili

A tutela delle persone diversamente abili sono stati eseguiti controlli mirati su aree del territorio particolarmente critiche per la viabilità, quali la zona dell’ospedale, per verificare il rispetto delle disposizioni inerenti la sosta negli stalli a loro riservati. Ne sono risultate 116 violazioni per l’uso illecito degli stalli per disabili. Con l’utilizzo del sistema “varchi” dell’impianto di videosorveglianza sono state accertate 146 violazioni per auto non revisionate e 38 relative a veicoli senza copertura assicurativa. Sono stati sottoposti a sequestro e fermo amministrativo 56 veicoli e accertate 6.293 violazioni al codice della strada, in modo particolare per eccesso di velocità, per divieto di sosta, per guida in stato di ebbrezza e con telefonino, per l’assenza di cinture di sicurezza.