Settimana di cantieri nei caselli della A4 - Ecco cosa sapere

Settimana di disagi per chi usa l’autostrada A4 Milano-Bergamo. Da lunedì sera 18 settembre alle 21 fino alle 5 di martedì mattina e anche martedì notte sarà chiuso il casello di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: in entrata verso Milano: Trezzo; in entrata verso Brescia: Dalmine.

Martedì 18 settembre, per lavori di pavimentazione, dalle 21 alle 5 di mercoledì, sarà chiuso il casello di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano: Bergamo; verso Brescia: Grumello. Dalle 21 di mercoledì alle 5 di giovedì sarà chiuso il casello di Grumello, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ponte Oglio. Dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato sarà chiusa l’area di servizio Valtrompia Nord, situata nel tratto compreso tra Brescia ovest e Ospitaletto, verso Milano, e negli stessi orari il casello di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bergamo: Ponte Oglio; in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Rovato.

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di giovedì alle 5 della mattina dopo sarà chiuso il casello di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano: Capriate o Cavenago; verso Brescia: Capriate. Nello stesso tratto, nei giorni successivi, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21 di giovedì alle 3 di venerdì sarà chiusa l’area di servizio Lambro nord, situata nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano.