Sevizio civile, in Bergamasca 240 opportunità con Associazione Mosaico

A livello regionale, Associazione Mosaico – che ha la sede principale a Bergamo e, nel 2025 festeggerà i 25 anni di attività – conta 336 posizioni. Le candidature devono essere presentate entro le 14 di martedì 18 febbraio (i dettagli sulla presentazione delle domande, i requisiti, e le schede dei progetti sono visionabili sul sito mosaico.org. I giovani e le giovani, a cui si chiede un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi, ricevono un compenso mensile di 507,30 euro.

Servizio civile: i progetti in Bergmasca

Gli ambiti di intervento in cui rientrano i diversi progetti della Bergamasca sono 14: Persone con disabilità, Adulti e terza età in condizioni di disagio, Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale, Migranti, Riqualificazione urbana. E ancora, Cura e conservazione biblioteche, Valorizzazione sistema museale pubblico e privato, Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali, Servizi all’infanzia, Attività di tutoraggio scolastico, Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non armata della Patria. Infine, Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive) finalizzate a processi di inclusione, Educazione e promozione dei diritti del cittadino, e Sportelli informazione (limitatamente agli ambiti di attività già elencati). Ogni progetto è stato studiato per rispondere alle esigenze specifiche dell’ente associato e, quindi, del territorio in cui lo stesso opera.

Claudio Di Blasi

Dove si svolge il servizio civile

L’esperienza di Servizio civile si può concretizzare nelle biblioteche, dove si conta il maggior numero di posizioni. Questa attività non riguarda solo la gestione del patrimonio librario, ma si sviluppa anche sul fronte della comunicazione, anche delle diverse attività culturali che si svolgono nella struttura. I giovani selezionati potranno impegnarsi nella preparazione e partecipazione a tali eventi culturali e di promozione alla lettura. Sempre sul fronte culturale, ci sono opportunità in ambito museale o di supporto all’interno degli uffici cultura, con attività di comunicazione e di promozione dei siti turistici. Altre opportunità sono presenti all’interno degli uffici pubblici, ad esempio quelli riguardanti l’ambiente e la riqualificazione urbana.

I giovani possono anche scegliere di impegnarsi nei progetti che riguardano i servizi all’infanzia, sempre con l’affiancamento e la guida del personale esperto. Tra le attività, le uscite sul territorio per arricchire l’esperienza educativa o essere coinvolti nell’organizzazione (in collaborazione con altre realtà) di specifici progetti a sostegno della genitorialità. Altri percorsi di Servizio civile riguardano il rafforzamento delle attività di supporto ai cittadini, e di accoglienza e integrazione, anche tramite l’arte o la gestione di pratiche e dati.

Ci sono inoltre progetti mirati al supporto e all’inclusività delle persone disabili, o degli adulti e anziani in condizioni di disagio. A cui si aggiungono i progetti dedicati ai migranti o ai giovanissimi in difficoltà. A seconda dell’ente ospitante, tra le attività previste può esserci il supporto e l’affiancamento al personale che si occupa dei laboratori terapici, l’assistenza durante varie attività ludiche o domestiche, o quelle che favoriscono la socialità degli anziani. Altri percorsi tra cui poter scegliere si sviluppano all’interno delle comunità terapeutiche, o negli uffici dei Servizi sociali. Ci sono poi i progetti per favorire l’integrazione degli immigrati, o dedicati ai minori in condizioni di fragilità (dall’aiuto compiti alle attività nei centri diurni o negli spazi dedicati agli adolescenti con malessere diffuso o sommerso). L’esperienza di Servizio civile può essere svolta anche in alcune realtà che ospitano donne in condizioni di disagio e i loro figli, o nel servizio affidi. Tra le attività previste, oltre a quelle ‘sul campo’, anche la partecipazione alle riunioni di équipe e di progettazione educativa.

Servizio civile, un’opportunità per i giovani

«Tutti i progetti di Servizio civile universale, presentati per gli enti associati della Bergamasca, sono stati approvati e finanziati», ha evidenziato il presidente di Associazione Mosaico Claudio Di Blasi. Precisamente, il finanziamento per i progetti che saranno concretizzati sul territorio provinciale «è pari a un milione 627mila 316 euro, risorse che saranno quasi interamente destinate agli assegni mensili degli operatori volontari durante l’anno di servizio», ha precisato. Di Blasi ha quindi rilevato che «l’approvazione di tutti i progetti per la Bergamasca conferma la bontà e il valore degli stessi per la crescita e lo sviluppo dei giovani e del territorio». Il Servizio civile, ha proseguito, «offre ai giovani la possibilità di svolgere un’esperienza in ambienti di lavoro complessi, con una modalità che possiamo definire protetta perché supportati e guidati da specifiche figure di riferimenti che lavorano in quei settori». Non meno importante, il percorso di formazione – generale e specifica – seguito dagli operatori volontari, che posso contare sul supporto di Associazione Mosaico dalla presentazione della domanda fin dopo la fine del Servizio civile.

I vantaggi del servizio civile

Tra i ‘vantaggi’ per chi sceglie di svolgere Servizio civile (così come per la Leva civica), c’è il fatto che «l’Università di Bergamo riconosce lo status di studente part-time, sia per l’anno Accademico durante il quale si svolge il servizio che per quello successivo». La contribuzione dovuta durante tale periodo «è ridotta del 50%, inoltre non si rischia di incorrere nella condizione di fuori corso», ha aggiunto. Inoltre, il Servizio civile e la Leva civica possono essere anche “utilizzate” per il tirocinio formativo. In primo piano, anche la riserva del 15% dei posti – nei concorsi pubblici, per l’assunzione di personale non dirigenziale – per chi ha svolto il Servizio civile.

Anche quest’anno, Associazione Mosaico ripropone la mappa interattiva (consultabile a questo link: https://bit.ly/49MRAo9) per aiutare i giovani a individuare le posizioni aperte sul territorio.