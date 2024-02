Sfalcio ridotto: una menzione speciale per il Comune di Bergamo

Iniziative per promuovere il verde pubblico e migliorare l’ambiente: il Comune di Bergamo ha ricevuto una menzione speciale nella categoria Comuni sopra i 50mila abitanti, nell’ambito della 24a edizione del premio «La città per il verde», istituito dalla casa editrice «Il Verde Editoriale», unico riconoscimento nazionale assegnato ai Comuni italiani che si sono distinti per realizzazioni finalizzate all’incremento del patrimonio verde pubblico o abbiano, con programmi mirati, migliorato l’ambiente.