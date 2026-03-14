Sfilata di Mezza Quaresima, domenica tutto confermato. Rasgamènt de la ègia dopo il corteo - Segui qui la diretta

La sfilata dei carri si farà, come da programma, domenica pomeriggio 15 marzo. Salvi anche lo spettacolo e il rogo della vecchia: non più sabatp sera ma sempre domanica, subito dopo il corteo e le premiazioni.

Il Ducato torna così all’antica, con il «Rasgamènt de la ègia» a chiusura delle celebrazioni di Mezza Quaresima in piazza Matteotti. Le previsioni meteo - pessime per questo sabato, più clementi per domenica – hanno costretto gli organizzatori a stravolgere il calendario. L’unica rinuncia sarà la parata della Gioia dei gruppi folcloristici bergamaschi prevista per sabato pomeriggio.

«Abbiamo un po’ ribaltato il programma in base alle previsioni – spiega il duca Mario Morotti –. A malincuore siamo stati costretti a togliere la parata della Gioia, che valorizzava il nostro folklore. Abbiamo però salvato il rogo, riportandolo alla domenica sera, come avveniva fino a una decina d’anni fa, e mantenendo lo spettacolo. Sentiamo che sarà una grande festa di popolo, anche perché domenica in città non ci saranno altri eventi. C’è stata una grande disponibilità da parte della polizia locale e dell’ufficio commercio del Comune: l’ordinanza non prevedeva i fuochi domenica sera, quindi è stata integrata. Hanno anche recuperato pattuglie per garantire il servizio».

Sul nostro sito

In particolare sui social del giornale e sul sito sarà pubblicato un album con le foto dei vincitori e di tutti i carri partecipanti Anche quest’anno la manifestazione sarà seguita dal nostro sito web e avrà un connotato «social» e interattivo, oltre che live: il corteo sarà seguito in diretta da Bergamo Tv (canale 15 del digitale terrestre) a partire dalle 14,30. Sul sito e sulle pagine Instagram e Facebook de «L’Eco» costanti aggiornamenti, nonché video e contenuti esclusivi della manifestazione. In particolare sui social del giornale e sul sito sarà pubblicato un album con le foto dei vincitori e di tutti i carri partecipanti. In questo modo anche chi non riuscirà a seguire la sfilata di persona potrà «recuperare» questa divertente tradizione.

Invitiamo i lettori a raccontarci quali carri hanno apprezzato di più: basta interagire con noi da Fb e dalla pagina Instagram @ecodibergamo, mandando commenti e reazioni.

Edizione record

Confermata dunque la sfilata di domenica con 79 gruppi iscritti, un’edizione da record per la manifestazione ducale. La partenza è fissata alle 15 da viale Papa Giovanni, con ammassamento dalle 10 in piazzale Marconi, via Bono e via Bonomelli.

Il percorso

Il percorso proseguirà in via Paleocapa, quindi in via Paglia fino a largo Porta Nuova, per poi raggiungere piazza Matteotti, davanti al Comune. Da lì la marcia attraverserà via XX Settembre, arriverà in piazza Pontida e si concluderà in via Broseta, con scioglimento all’altezza di via San Lazzaro. Alle 18 le premiazioni, alle 19 il concerto dei «Densità P 15», seguito dall’elezione della «Ègia piö bèla – Miss Oriocenter 2026».

Alle 20 il Rasgamènt de la ègia

il Alle 20 il «processo»: quest’anno al rogo finirà il piazzale degli Alpini, con i fuochi in piazza Matteotti.

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