Shoah, non si dimentica: le iniziative in provincia di Bergamo per la Giornata della memoria

Il ricordo dell’Olocausto, in occasione della Giornata della memoria, unisce le comunità di tanti paesi che anche quest’anno – e ancor di più, visto che ricorre l’ottantesimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz – propongono momenti di riflessione.

A Madone

Due le iniziative promosse da Comune di Madone, biblioteca e Associazione nazionale combattenti e reduci. Giovedì 23 gennaio nella sala civica del municipio alle 20,45 verrà presentato il libro «Un rifugio vicino al cielo» scritto da Aurora Cantini, modera Cristiano Pedrini. Questo libro narra la storia di alcune famiglie italiane di fede ebraica nascoste dal 1943 al 1945 ad Ama, piccola frazione del comune di Aviatico, tra perquisizioni e sfollati. Il tutto sulla base della testimonianza diretta di Giuditta Maria Usubelli. Inoltre fino a sabato 1° febbraio nella biblioteca è aperta la mostra intitolata «La macchina dello sterminio».

A Vertova

L’aula sociale e digitale di Vertova organizza «Vite travolte e Vite salvate. Pagine di storia della Shoah scritte in Valle Seriana»: venerdì 24 gennaio alle 17 interverrà Silvio Cavati, autore del libro «Ebrei a Bergamo. 1938-1945» che documenta le persecuzioni razziali nei territori di Gandino, Gazzaniga, Ponte Nossa, Gromo, Clusone e Rovetta, ma anche i coraggiosi atti di solidarietà umana da parte di persone e famiglie di queste comunità. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 333.4325107.

Ad Albino

Ad Albino il Comune propone per sabato 25 gennaio la visione del racconto teatrale con videoproiezione, scritto e interpretato da Davide Giandrini, intitolato «Dal campo di calcio ad Auschwitz. Storia di un allenatore ebreo e della sua famiglia». L’appuntamento è alle 17 all’auditorium comunale Benvenuto e Mario Cuminetti, con ingresso libero. Seguirà la consegna della medaglia d’onore ai parenti degli internati albinesi nei lager.

A Grumello del Monte

Sabato 1 febbraio alle 21 nella sala consiliare la Pro loco e il Comune di Grumello del Monte organizzano un concerto multimediale intitolato «Un valzer per Rosie». Opera di Maurizio Padovan e dell’accademia Viscontea, presenterà le vite di musiciste e ballerine sopravvissute ai campi di concentramento proprio grazie alla loro passione per l’arte e la musica. Ingresso libero.

A Calolziocorte

A Calolziocorte, su iniziativa del consiglio comunale dei ragazzi viene organizzata nelle sale espositive del Comune, la mostra dal titolo «La memoria è una candela non farla spegnere». La mostra che vede coinvolti i ragazzi delle scuole secondarie dell’Istituto comprensivo di Calolziocorte e dell’Istituto paritario Caterina Cittadini di piazza Regazzoni, verrà inaugurata sabato 25 gennaio alle 10,30. Sarà aperta alle scolaresche da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio, dalle 8,30 alle 12,30, e per i prossimi due sabati e domeniche anche dal pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

A Bagnatica

Giovedì 23 gennaio alle ore 20,30 nella sala consiliare il Comune di Bagnatica conferirà la medaglia d’onore alla memoria del cittadino Mario Marchesi, deportato ed internato, in Germania dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, destinato al lavoro coatto. L’iniziativa è patrocinata dalla Fondazione memoria della deportazione, biblioteca archivio Pina e Aldo Ravelli di Milano. Dalle 20,30 si potrà visitare una mostra dedicata alla giornata della memoria e dalle 21 la serata proseguirà con un concerto di Natalya Chesnova e Nicola Portonato.

A Calcinate

«Quadri di guerre. Per non dimenticare» è lo spettacolo che si terrà sabato 25 gennaio dalle 20,45 nella sala della comunità di Calcinate. La rappresentazione teatrale, prodotta e interpretata dall’associazione Teatrandum di Calcinate, si propone come spunto di riflessione sulla crudeltà di guerre e massacri. Ingresso libero.

A Suisio

Venerdì 24 gennaio a Suisio si terrà la lettura teatrale «Il compleanno di Franz» proposto dall’Amministrazione comunale. Si tratta di letture teatrali presentate dalla Compagnia La Pulce per gli studenti delle medie presso la sala civica delle scuole in via De Amicis, aperto anche a tutta la popolazione. Alle 12,30 per gli studenti di terza media verrà presentato «Fine partita», tre storie per raccontare l’intromissione nazista nelle discipline sportive.

A Caprino e Cisano

Venerdì 24 gennaio un incontro a Caprino alle 8,30, presso gli spazi della sala civica del municipio, con in ragazzi che frequentano la scuola media. Sabato 25 gennaio alle 10, presso la sala consiliare del comune di Cisano è previsto un incontro sul tema «Resistenza e Resa». Lunedì 27 gennaio alle 15,30 a Caprino, in collaborazione con il gruppo «Il Giardino delle idee», sono previste letture presso gli spazi della biblioteca e alle 20,45 un nuovo incontro sul tema «Resistenza e Resa», presso la sala consiliare del comune di Cisano. Tra le iniziative anche quella della biblioteca comunale di Caprino con l’esposizione di una selezione di libri sulla tematica dell’Olocausto.

A Bottanuco

L’amministrazione comunale di Bottanuco ha organizzato sabato 25 gennaio alle 15, presso l’Albero della Memoria nel parco Moretti, un incontro con la partecipazione degli alunni delle scuole primaria e secondaria.

A Grone

Il Comune di Grone darà vita domenica 26 gennaio, a partire dalle 10 al palazzetto dello sport del paese, alla cerimonia «Per non dimenticare». La mattinata trascorrerà tra letture di lettere dal fonte o dai lager, poesie e canti del Coro degli Alpini della Val Cavallina. Il momento culminante sarà la consegna di 18 medaglie d’onore in memoria di altrettanti concittadini deportati nei lager.

A Berzo San Fermo

Il Comune di Berzo San Fermo organizza sabato 25 gennaio un evento aperto a tutta la cittadinanza e intitolato «Per non dimenticare». Nel corso della serata, che si terrà nella palestra coperta di via Europa Unita, i rappresentanti dell’amministrazione locale consegneranno alcune medaglie commemorative del 110° anniversario dell’entrata nella Grande guerra dell’Italia, realizzate dal Coordinamento Evento Albo d’Oro, ai discendenti dei quindici cittadini berzesi caduti in servizio durante il conflitto.

A Clusone

Domenica 26 gennaio alle 17 nella Sala Legrenzi del Palazzo Marinoni Barca di Clusone cerimonia di consegna delle medaglie d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti 1943-1945, presieduta dal Sindaco e da Maurizio Monzio Compagnoni, referente per l’ex distretto militare di Bergamo dell’associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di Liberazione e loro familiari.

A Capriate San Gervasio

Il Comune di Capriate San Gervasio, in collaborazione con la sezione Anpi Martiri del Cabina, presenta la mostra «Schiavi di Hitler - L’altra Resistenza - Racconti, disegni, documenti dei deportati italiani 1943-1945». La mostra, che sarà allestita nella biblioteca comunale «Villa Carminati», verrà inaugurata sabato 25 gennaio alle 11 alla presenza dei suoi curatori: Valter Merazzi e Maura Sala del centro studi «Schiavi di Hitler». La mostra sarà poi visitabile fino il primo febbraio il martedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 18,30, il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30, il sabato dalle 9 alle 12.

Ad Arcene

Ad Arcene, domenica 26 gennaio alle ore 18.30, nella sala polivalente «Don Vittore Galizzi» in via Torrazzo 4, la compagnia teatrale La Farfalla Bianca presenterà lo spettacolo «Questo è un Uomo, l’amore ai tempi dell’odio» con il patrocinio del Comune e regia di Isabella Burgo. Ingresso libero.

A San Giovanni Bianco