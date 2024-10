«Si è spesa per grandi ideali»: addio a Graziella Vavassori

«Ama il prossimo tuo come te stesso. Graziella è andata oltre questo comandamento. Il suo impegno e la sua dedizione nell’aiutare gli altri sono stati superiori anche al suo stesso benessere, alla sua salute. Lei era fatta così, e io le sono sempre stato vicino in tutto quello che ha fatto perché quella era la sua vita». Così il marito Massimo Miot ricorda la moglie Graziella, fondatrice e storica presidente dell’associazione di volontariato «L’Arcobaleno», mancata a 75 anni.

Chi era Graziella Vavassori

Graziella Vavassori, dopo aver incontrato nel 1996 alcune famiglie kosovare e marocchine da poco arrivate a Bergamo con l’intento di costruirsi una vita migliore, decise con un gruppo di amici di impegnarsi a creare una rete di aiuto per sostenere concretamente il loro inserimento nel nuovo contesto sociale della nostra città. Da allora l’impegno di Graziella non è mai venuto meno e nel 2004 fa nascere l’associazione di volontariato «L’arcobaleno», con sede a Colognola, con l’obiettivo di offrire a tutte le persone in situazioni di svantaggio gli strumenti per un’integrazione completa e pacifica.

Negli anni l’associazione fondata da Graziella Vavassori ha allargato il suo raggio d’azione approdando nel 2016 a Celadina e Gorle, mentre nel 2017 contribuisce alla nascita degli orti collettivi dell’Azzanella, che diventano anche luogo di accoglienza di persone per le quali il tribunale decide la «messa alla prova» in attività socialmente utili. «Graziella ha segnato profondamente la mia vita – racconta Adele Donini che due anni fa ha raccolto il testimone come presidente dell’associazione –. Graziella è l’emblema della persona che vive per grandi ideali e che per questi si spende. Trasmetteva pura gioia, sempre, anche nella fatica del suo impegno e quando cinque anni fa ha scoperto la sua malattia mi ha detto: “Abbiamo ancora tante cose da fare”. E così è stato fino all’ultimo». I funerali sabato alle 14.30 nella chiesa di Colognola.