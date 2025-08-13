Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 13 Agosto 2025
in aggiornamento

Si tuffa nel fiume Oglio, annega 21enne di Albano. In difficoltà anche i due amici che hanno cercato di salvarlo

LA TRAGEDIA. L’allarme è scattato alle 17.15 di mercoledì 13 agosto dalle sponde di Palazzolo sull’Oglio nel bresciano. Il ragazzo deceduto è residente ad Albano, gli altri due di 16 e 22 anni sono di Seriate.

Un immagine del luogo dell’annegamento a Palazzolo sull’Oglio
Un immagine del luogo dell’annegamento a Palazzolo sull’Oglio

Palazzolo sull’Oglio

Ennesimo dramma di questa estate nelle acque del fiume Oglio, al confine tra Palazzolo (Brescia) e Castelli Calepio (Bergamo). Nel pomeriggio di mercoledì 13 agosto un giovane di 21 anni del Burkina Faso e residente da circa un anno ad Albano, è annegato nei pressi della nuova diga. Si chiamava Samadou Guebre.

La dinamica dell’incidente

Era in compagnia di due amici, di 16 e 22 anni, anche loro del Burkina Faso e residenti a Seriate, che hanno tentato di soccorrerlo ma a loro volta si sono trovati in grave difficoltà. Entrambi sono stati poi salvati da due passanti che si trovavano sulla sponda bresciana, erano coscienti e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Chiari.

I soccorsi che hanno recuperato il corpo senza vita del 21enne annegato nel fiume Oglio a Palazzolo il 13 agosto 2025
I soccorsi che hanno recuperato il corpo senza vita del 21enne annegato nel fiume Oglio a Palazzolo il 13 agosto 2025

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del fuoco, che hanno individuato il corpo della vittima alcune centinaia di metri più a valle. Il cadavere del giovane è stato recuperato e riportato a riva.

Solo un mese fa un’altra tragedia nello stesso punto

Il luogo dove è avvenuta la tragedia di oggi è lo stesso in cui era annegato solo un mese fa Sukhwinder Singh, 25 anni, rifugiato politico che viveva a Grumello da circa un anno.

Un immagine del fiume Oglio a Palazzolo dove è annegato un giovane di 21 anni residente ad Albano
Un immagine del fiume Oglio a Palazzolo dove è annegato un giovane di 21 anni residente ad Albano

